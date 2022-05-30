Эксперты назвали самый вредный для кишечника продукт

Искусственные подсластители несут в себе серьезную угрозу для здоровья кишечника. Как сообщает Infox.ru, это установила группа ученых из Кембриджского университета.
В соответствии с результатами, которые получили ученые в ходе специального исследования, выяснилось, что ненатуральные подсластители не только не полезны, но и предполагают серьезные риски для человеческого организма.
В исследовании, опубликованном в журнале International Journal of Molecular Sciences, отмечается, что ряд подсластителей, которые зачастую содержатся в продуктах и напитках, могут придать кишечным бактериям свойство патогенности. К числу таких подсластителей относятся, в частности, сахарин, сукралоза и аспартам.
«Проникновение патогенных кишечных бактерий в кишечник, в свою очередь, может повлечь за собой развитие инфекции, сепсиса, а также полиорганной недостаточности», – пояснил руководитель исследования, профессор Хавови Чичгер.
Вместе с тем авторы исследования подчеркнули, что употребление пищи, содержащей подобные подсластители, может привести также к разрушительным дефектам слизистой оболочки, а впоследствии и к синдрому дырявого кишечника.