Эксперты назвали самый вредный для кишечника продукт

Искусственные подсластители несут в себе серьезную угрозу для здоровья кишечника. Как сообщает Infox.ru, это установила группа ученых из Кембриджского университета.

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В соответствии с результатами, которые получили ученые в ходе специального исследования, выяснилось, что ненатуральные подсластители не только не полезны, но и предполагают серьезные риски для человеческого организма.

В исследовании, опубликованном в журнале International Journal of Molecular Sciences, отмечается, что ряд подсластителей, которые зачастую содержатся в продуктах и напитках, могут придать кишечным бактериям свойство патогенности. К числу таких подсластителей относятся, в частности, сахарин, сукралоза и аспартам.

«Проникновение патогенных кишечных бактерий в кишечник, в свою очередь, может повлечь за собой развитие инфекции, сепсиса, а также полиорганной недостаточности», – пояснил руководитель исследования, профессор Хавови Чичгер.