Сомнолог назвала эффективные методы борьбы с недосыпом

«Нужно пересмотреть свои дела, провести их инвентаризацию, что можно делегировать, от чего можно отказаться, что можно раздробить на маленькие доли, чтобы тратить меньше времени и заняться планированием. Признать для себя, что сон — ведущий приоритет. От качества сна будет зависеть качество бодрствования. Если человек проведет восемь часов за работой невыспавшимся, то он сделает гораздо меньше, чем за четыре часа работы, когда он готов, хорошо выспался и трудоспособен», — резюмировала эксперт.