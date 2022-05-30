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28 минут назад

Сомнолог назвала эффективные методы борьбы с недосыпом

Мослента

Врач-сомнолог Софья Черкасова в беседе с NEWS.ru назвала эффективные методы борьбы с недосыпом.

Сомнолог назвала эффективные методы борьбы с недосыпом
Фото: МослентаМослента

Один из способов, по словам специалиста, предполагает ложиться спать на 15 минут раньше запланированного времени. Таким образом, в неделю это окажется еще два с половиной часа восстанавливающего отдыха, отметила сомнолог.

Бороться с недосыпом можно также с помощью тайм-менеджмента, продолжила врач. Она рассказала, что, если человек выпишет все дела на бумагу и попытается выписать определенное количество часов для каждого занятия, в сутках у него окажется намного больше свободного времени.

«Нужно пересмотреть свои дела, провести их инвентаризацию, что можно делегировать, от чего можно отказаться, что можно раздробить на маленькие доли, чтобы тратить меньше времени и заняться планированием. Признать для себя, что сон — ведущий приоритет. От качества сна будет зависеть качество бодрствования. Если человек проведет восемь часов за работой невыспавшимся, то он сделает гораздо меньше, чем за четыре часа работы, когда он готов, хорошо выспался и трудоспособен», — резюмировала эксперт.

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