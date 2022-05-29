В ВОЗ оценили риск распространения оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент оценивает риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне как «умеренный», однако не исключает, что ситуация может ухудшиться.
Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление организации, по состоянию на 26 мая во Всемирной организации здравоохранения располагает информацией о 257 лабораторно подтвержденных и 120 предполагаемых случаях оспы обезьян. Отмечается, что о летальных исходах в организацию не сообщалось.
Также отмечается, что случаи заражения в основном регистрируются среди мужчин, практикующих однополый секс.
Кроме того, подчеркивается, что внезапное появление и широкий географический охват многих спорадических случаев указывает на то, что широко распространенная передача от человека к человеку уже происходит и вирус мог циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше.