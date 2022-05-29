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1 час назад

В ВОЗ оценили риск распространения оспы обезьян

ТК «Звезда»иещё 2

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент оценивает риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне как «умеренный», однако не исключает, что ситуация может ухудшиться.

В ВОЗ оценили риск распространения оспы обезьян
Фото:  ТК «Звезда» ТК «Звезда»

Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление организации, по состоянию на 26 мая во Всемирной организации здравоохранения располагает информацией о 257 лабораторно подтвержденных и 120 предполагаемых случаях оспы обезьян. Отмечается, что о летальных исходах в организацию не сообщалось.

Также отмечается, что случаи заражения в основном регистрируются среди мужчин, практикующих однополый секс.

Кроме того, подчеркивается, что внезапное появление и широкий географический охват многих спорадических случаев указывает на то, что широко распространенная передача от человека к человеку уже происходит и вирус мог циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше.

Новости,ВОЗ,
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