В ВОЗ оценили риск распространения оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент оценивает риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне как «умеренный», однако не исключает, что ситуация может ухудшиться.

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Как передает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление организации, по состоянию на 26 мая во Всемирной организации здравоохранения располагает информацией о 257 лабораторно подтвержденных и 120 предполагаемых случаях оспы обезьян. Отмечается, что о летальных исходах в организацию не сообщалось.

Также отмечается, что случаи заражения в основном регистрируются среди мужчин, практикующих однополый секс.