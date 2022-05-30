Онищенко высказался о распространении оспы обезьян

Вирус оспы обезьян, который распространился в странах Европы и в США, имеет очень низкую заразность. Об этом, высказываясь о распространении инфекции, заявил академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, его цитирует ТАСС.

«Случаев [заболевания] не так уж и много для оспы обезьян. Это, прежде всего, воздушно-капельный механизм передачи, но контагиозность этой инфекции очень низкая пока еще, к счастью», — сказал Онищенко.

Он добавил, что в странах, где в последние время были выявлены случаи заболевания, нет таких, где наблюдается его естественная передача — от обезьяны к человеку. Бывший главный санитарный врач России призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) более активно заниматься проблемой распространения инфекции, подчеркнув, что предпосылок широкого распространения оспы обезьян пока нет.

По последним данным ВОЗ, в мире известны 257 подтвержденных случаев оспы обезьян и около 120 предполагаемых в 23 странах. В России случаев инфекции не зафиксировано.