Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
25 минут назад

Названы продукты и напитки, вызывающие нарушение обоняния

Москва24

Ученые из Университета Рединга в Англии идентифицировали молекулу, которая связана с нарушением обоняния. Об этом сообщает журнал Communications Medicine.

Названы продукты и напитки, вызывающие нарушение обоняния
Фото: Москва24Москва24

Специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, что искажение запахов может происходить из-за ароматических соединений, которые содержатся в некоторых напитках и продуктах. Из-за этих молекулярных соединений приятные ароматы для некоторых людей могут приобретать оттенки сточных вод или горелого мусора. Чаще всего пациенты жаловались на искажение запахов кофе, мяса, лука, шоколада и зубной пасты.

Для проведения исследования была собрана группа из 29 добровольцев с нарушением обоняния – паросмией. Участникам раздали разные составы кофейного напитка. Люди, у которых была паросмия, определили запахи, которые вызывают у них наибольшее отвращение.

"Большинство из этих людей выбирали одни и те же химические вещества как отвратительно пахнущие <...> Эти триггерные молекулы являются общими для многих добровольцев с паросмией и имеют определенные характеристики", – говорится в публикации.

Исследователи пришли к выводу, что во время выздоровления от потери обоняния, вызванной инфекцией или травмой, некоторые запахи на время могут стать отвратительными именно из-за молекулярных соединений. Ученые считают, что их открытие в будущем позволит найти способ улучшить жизнь людей с паросмией.

Ранее инфекционист Светлана Малиновская рассказала, как восстановить обоняние после его искажения или полной потери в результате перенесенного COVID-19. По ее словам, необходимо, в частности, проводить сеансы ароматерапии, а также поддерживать психическое здоровье.

Она объяснила, что искажение обоняния, так называемая паросмия, связано с поражениями центральной нервной системы, а именно обонятельных луковиц, которые являются частью головного мозга и обрабатывают сигналы, отвечающие за восприятие запахов.

Новости,Светлана Малиновская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители