Стало известно, как снизить вред от алкоголя

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с URA.RU назвал способы снизить вред от алкоголя.
«Есть некоторые правила. Пить надо мало и крайне медленно. Не следует пить на голодный желудок. Лучше перед этим поесть продукты, которые замедляют всасывание алкоголя. Это мясо, рыба и овощи. Закусывать надо такой же едой», — объяснил врач.
Он отметил, что чем быстрее алкоголь всасывается, тем глубже опьянение и выше токсическое действие. Например, в бокале шампанского алкоголя меньше, чем в порции коньяка, но из-за скорости всасывания выраженное опьянение возникает быстрее, заключил специалист.
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн предупредил об опасности алкоголя на пляжном отдыхе.