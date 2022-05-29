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28 минут назад

Стало известно, как снизить вред от алкоголя

Мослента

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с URA.RU назвал способы снизить вред от алкоголя.

Стало известно, как снизить вред от алкоголя
Фото: МослентаМослента

«Есть некоторые правила. Пить надо мало и крайне медленно. Не следует пить на голодный желудок. Лучше перед этим поесть продукты, которые замедляют всасывание алкоголя. Это мясо, рыба и овощи. Закусывать надо такой же едой», — объяснил врач.

Он отметил, что чем быстрее алкоголь всасывается, тем глубже опьянение и выше токсическое действие. Например, в бокале шампанского алкоголя меньше, чем в порции коньяка, но из-за скорости всасывания выраженное опьянение возникает быстрее, заключил специалист.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн предупредил об опасности алкоголя на пляжном отдыхе.

Новости,Михаил Гинзбург,Евгений Брюн,Минздрав РФ,
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