Стало известно, как снизить вред от алкоголя

«Есть некоторые правила. Пить надо мало и крайне медленно. Не следует пить на голодный желудок. Лучше перед этим поесть продукты, которые замедляют всасывание алкоголя. Это мясо, рыба и овощи. Закусывать надо такой же едой», — объяснил врач.