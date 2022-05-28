Врач рассказала, что положить в аптечку отпускнику

О минимуме средств и препаратов, которые должны быть в аптечке путешественника, рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. Мнение эксперта опубликовало издание URA.RU.

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Врач подчеркнула, что в первую очередь необходимо запастись перевязочными материалами и антисептическим средством.

«Например, можно взять автомобильную аптечку. Там представлены очень многие вещи, которые нужны. Стерильные салфетки, бинт. Можно кровоостанавливающий бинт, пластырь, специальные ножницы, зеленку или йод», — перечислила эксперт.

Врач рекомендовала взять с собой на отдых жаропонижающие, противоаллергические и антигистаминные препараты. Обезболивающие и антибактериальные лекарства могут также пригодиться отпускникам.