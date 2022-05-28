Тремор рук назвали предвестником трех опасных заболеваний

Когда пальцы дрожат в обычных ситуациях и это переходит в частую или даже постоянную фазу, медлить с визитом к врачу или обследованием точно не стоит.

Как пояснил врач-невролог Павел Бранд, под этим нехорошим симптомом может скрываться ряд серьезных недугов.

Среди них – поражение мозжечка головного мозга, болезнь Паркинсона, опасные проблемы с печенью, в том числе и с угрожающей жизни печеночной интоксикацией.