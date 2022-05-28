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39 минут назад

Тремор рук назвали предвестником трех опасных заболеваний

Inc-News

Когда пальцы дрожат в обычных ситуациях и это переходит в частую или даже постоянную фазу, медлить с визитом к врачу или обследованием точно не стоит.

Тремор рук назвали предвестником трех опасных заболеваний
Фото: Inc-NewsInc-News

Как пояснил врач-невролог Павел Бранд, под этим нехорошим симптомом может скрываться ряд серьезных недугов.

Среди них – поражение мозжечка головного мозга, болезнь Паркинсона, опасные проблемы с печенью, в том числе и с угрожающей жизни печеночной интоксикацией.

Поэтому от проблемы отмахиваться ни в коем случае нельзя, поскольку у нее могут далеко идущие последствия.

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