Ребенок родился с постоянной улыбкой из-за редкой болезни

В Южной Австралии родилась девочка с редкой болезнью, из-за которой у нее с лица не сходит улыбка. Об этом сообщает Daily Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Айла Саммер Муча родилась в декабре 2021 года с двусторонней макростомией (чрезмерно широкой ротовой щелью), причем у нее поражены обе стороны рта и лицо. Из-за аномалии развития ребенок испытывает проблемы с приемом пищи.

В результате макростомии девочка выглядит так, будто постоянно улыбается. По данным издания, в мире зарегистрировано всего 14 случаев двусторонней макростомии. Детям с таким заболеванием, как у Мучи, рекомендуется операция, помогающая обеспечить функционирование ротовой полости по мере взросления.