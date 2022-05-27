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3 часа назад

Ребенок родился с постоянной улыбкой на лице из-за редкой болезни

Lenta.ru

В Южной Австралии родилась девочка с редкой болезнью, из-за которой у нее с лица не сходит улыбка. Об этом сообщает Daily Mirror.

Ребенок родился с постоянной улыбкой из-за редкой болезни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Айла Саммер Муча родилась в декабре 2021 года с двусторонней макростомией (чрезмерно широкой ротовой щелью), причем у нее поражены обе стороны рта и лицо. Из-за аномалии развития ребенок испытывает проблемы с приемом пищи.

В результате макростомии девочка выглядит так, будто постоянно улыбается. По данным издания, в мире зарегистрировано всего 14 случаев двусторонней макростомии. Детям с таким заболеванием, как у Мучи, рекомендуется операция, помогающая обеспечить функционирование ротовой полости по мере взросления.

Ранее сообщалось, что родившийся без челюсти и подбородка житель США нашел любовь, женился и захотел стать диджеем. У 41-летнего сварщика Джозефа Уильямса редчайшее отклонение, которое называется орофациально-лицевой синдром.

Новости,Джозеф Уильямс,
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