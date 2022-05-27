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3 часа назад

Малышева назвала главные правила лечения насморка

Lenta.ru

Врач-терапевт и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева назвала главные правила лечения насморка. В публикации для своего Telegram-канала она оценила эффективность популярных методов борьбы с этим симптомом.

Малышева назвала главные правила лечения насморка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам терапевта, главным и самым эффективным методом лечения насморка является промывание носа физиологическим раствором.

«Делается оно (промывание носа — прим. "Ленты.ру") так: вы наклоняете голову на одну сторону, в верхнюю половинку носа вводите физраствор, и через другую половинку носа он выливается. То же самое с другой стороны», — сказала Малышева и уточнила, что промывать нос необходимо два раза в день.

Врач посоветовала воздержаться от использования сосудосуживающих капель при лечении воспаления.

«Сосудосуживающие капли исключены для лечения насморка практически из всех международных стандартов. Это связано с тем, что у них много побочных эффектов», — объяснила Малышева.

Она добавила, что использовать капли можно не дольше трех-пяти дней, в противном случае лекарство может навредить человеку.

Еще одним эффективным методом лечения насморка ведущая назвала использование гормоносодержащих спреев. Как отметила врач, гормоны не всасываются в кровь и быстро снимают воспаление.

Ранее Елена Малышева и ее соведущий, врач-невролог Дмитрий Шубин назвали продукт, регулярное употребление которого снижает риск возникновения рака предстательной железы. По их словам, таким свойством обладают шампиньоны.

Новости,Дмитрий Шубин,Елена Малышева,Первый канал,
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