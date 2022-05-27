Малышева назвала главные правила лечения насморка

«Делается оно (промывание носа — прим. "Ленты.ру") так: вы наклоняете голову на одну сторону, в верхнюю половинку носа вводите физраствор, и через другую половинку носа он выливается. То же самое с другой стороны», — сказала Малышева и уточнила, что промывать нос необходимо два раза в день.