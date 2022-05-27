Вирусолог: летальность от оспы обезьян может достигать 15%

При этом доля смертельных исходов во время новой вспышки не превышает 3%. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал профессор-вирусолог, руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи Александр Бутенко. По мнению специалиста, действующие ограничения и уменьшение количества коммуникаций с Европой помогут избежать завоза оспы обезьян в Россию, однако полностью исключать этого нельзя.
«При пандемии коронавирусной инфекции распространение у нас было более инертным по сравнению с Европой. Но это связано с интенсивностью коммуникаций, наверное. Сейчас это возможность для нашей страны, может, поэтому состояние довольно благополучное. Но не будет удивительным, если такие случаи будут зарегистрированы и в России, однако эта ограниченность коммуникаций должна повлиять в лучшую сторону. Надо учитывать, что заболевание не такое тяжёлое и не такое контагиозное, как коронавирусная инфекция, летальность по современным данным на основании этой вспышки достигает 1-3%. Но если анализировать литературу Африки, то там летальность достигала 10-15% среди заболевших, это примерно как при натуральной оспе, которая была угрозой для человечества».
Бутенко отметил, что вакцинация от натуральной оспы, проводившаяся 40 лет назад, может оказаться неэффективной против новой формы заболевания. Кроме того, прививка, созданная на основе вируса коровьей оспы, имеет серьёзные побочные эффекты, поэтому её массовое применение нежелательно, объяснил вирусолог.
«Вакцинировались против натуральной оспы, неизвестно, проверялся ли иммунитет у людей. Этот контингент привитых — люди очень пожилого возраста, численность этого привитого населения небольшая. И неизвестно, сохранился ли иммунитет у этих людей, 40 лет прошло. Некоторые говорят: это вакцина, с помощью которой удалось в конце 70-х, в начале 80-х остановить натуральную оспу. Вакцина приготовлена из вирусов коровьей оспы, она очень близка по антигенному составу, показала свою эффективность. Но она не лицензирована по отношению к оспе обезьян, поскольку клинических испытаний не проводилось в таком направлении. И вирусы всё-таки разные. Кроме того, та старая вакцина из коровьей оспы вызывала определённые тяжёлые последствия. Наблюдались поствакцинальные энцефалиты, этот аспект тоже надо учитывать.Также ВОЗ на днях не рекомендовала сейчас массовую вакцинацию».
По словам Бутенко, вирус мог быть завезён людьми, которые контактировали в Африке с обезьянами, однако благодаря некоторым фактам в обществе развиваются конспирологические версии. Большинство пациентов не посещали Африку и не контактировали с приматами в последнее время, из-за чего можно предположить, что вирус-возбудитель мог передаться к человеку в результате утечки из лаборатории, уточнил вирусолог.
Случаи заболевания оспой обезьян выявлены в 19 странах мира, наибольшее число заболевших зарегистрировано в Великобритании, на втором месте по числу пациентов идёт Германия, на третьем — Португалия. Всего с 7 мая зафиксирован 131 подтверждённый случай заражения людей оспой обезьян и 106 предполагаемых случаев.
Оспа обезьян как болезнь человека была впервые выявлена в 1970 году в Демократической Республике Конго. Резервуарами вируса в природе также могут быть грызуны. Вирус переходит от животных к человеку, затем он может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным и половым путями.
Симптомы включают лихорадку, головную и мышечную боль, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость.