Вирусолог: летальность от оспы обезьян может достигать 15%

«При пандемии коронавирусной инфекции распространение у нас было более инертным по сравнению с Европой. Но это связано с интенсивностью коммуникаций, наверное. Сейчас это возможность для нашей страны, может, поэтому состояние довольно благополучное. Но не будет удивительным, если такие случаи будут зарегистрированы и в России, однако эта ограниченность коммуникаций должна повлиять в лучшую сторону. Надо учитывать, что заболевание не такое тяжёлое и не такое контагиозное, как коронавирусная инфекция, летальность по современным данным на основании этой вспышки достигает 1-3%. Но если анализировать литературу Африки, то там летальность достигала 10-15% среди заболевших, это примерно как при натуральной оспе, которая была угрозой для человечества».