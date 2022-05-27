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2 часа назад

Врач указал на главную ошибку при аллергии

Lenta.ru

Врач педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус указал на главную ошибку, которую допускают родители детей с аллергиями. Соответствующий пост появился в его блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Врач указал на главную ошибку при аллергии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Продеуса, человек, у которого обнаружили аллергию, должен находиться под наблюдением врача-аллерголога и вовремя лечить симптомы. Ведущий подчеркнул, что болезнь нельзя запускать, иначе аллергия может со временем приобрести более тяжелую форму. В некоторых случаях у пациента с аллергией может развиться бронхиальная астма, предупредил он.

Также врач заявил, что у человека в течение жизни может меняться иммунная толерантность к тому или иному раздражителю.

«В детстве у ребенка, например, пищевая аллергия, а потом она вдруг проходит в подростковом возрасте. И снова симптомы аллергии появляются уже у взрослого — и это может быть другой аллерген», — объяснил он.

При этом доктор обратил внимание на ошибку, которую нередко допускают родители детей-аллергиков.

«Допустим, у вашего ребенка аллергия на белок куриного яйца. И вы надеетесь, что он "перерастет" — и не лечите его», — написал Продеус, добавив, что в этом случае заболевание скорее всего не пройдет само, а разовьется в более тяжелую форму.

Педиатр уточнил, что аллергия никогда полностью сама не проходит.

«Просто ее проявления сокращаются», — объяснил Продеус.

Ранее ведущий Первого канала перечислил симптомы, свидетельствующие о непереносимости лактозы, а также назвал способ справиться с этой проблемой.

Новости,Андрей Продеус,Первый канал,
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