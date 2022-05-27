ВОЗ назвала 200 случаев оспы обезьян "верхушкой айсберга"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает на настоящий момент сведениями о примерно 200 случаях заболевания оспой обезьян, однако это может быть лишь "верхушкой айсберга". Об этом заявила в пятницу на брифинге в Женеве руководитель подразделения по пандемическим и эндемическим болезням ВОЗ Сильвия Бриан.
"На настоящий момент зарегистрировано почти 200 случаев [заболевания оспой обезьян], - сказала она. - Это число может вырасти в ближайшее время, потому что мы находимся в самом начале этого явления". Первый случай был зафиксирован "три недели назад", напомнила Бриан, подчеркнув, что специалистам пока не известен "резервуар вируса" и нет ясности в том, остановится ли его распространение. "Мы не знаем также масштабы [распространения]. Мы просим страны проявлять бдительность и выявляем больше случаев <...>. Может быть, это верхушка айсберга".
По словам Бриан, речь идет о "нетипичной ситуации". Случаи заболевания оспой обезьян зафиксированы "во многих странах - более чем в 20". Эксперт пояснила, что "обычно бывают спорадические случаи [этой болезни в эндемичных государствах], которые экспортируются в неэндемичные страны, однако сейчас число случаев выросло значительно", и ВОЗ "пытается понять происхождение этой неожиданной вспышки".
Вирус оспы обезьян, получивший в последнее время распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. Случаи заражения были зарегистрированы, в частности, в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.