ВОЗ назвала 200 случаев оспы обезьян "верхушкой айсберга"

"На настоящий момент зарегистрировано почти 200 случаев [заболевания оспой обезьян], - сказала она. - Это число может вырасти в ближайшее время, потому что мы находимся в самом начале этого явления". Первый случай был зафиксирован "три недели назад", напомнила Бриан, подчеркнув, что специалистам пока не известен "резервуар вируса" и нет ясности в том, остановится ли его распространение. "Мы не знаем также масштабы [распространения]. Мы просим страны проявлять бдительность и выявляем больше случаев <...>. Может быть, это верхушка айсберга".