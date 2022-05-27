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2 часа назад

Врачи рассказали, в каких случаях стресс может быть полезным

Вечерняя Москва

Все обычно говорят о стрессе в негативном ключе, предполагая неприятности. Тем не менее он может быть и позитивным, отметила инфекционист Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская.

Врачи рассказали, в каких случаях стресс может быть полезным
Фото: PexelsPexels

Если стресс легкий и вызван позитивной ситуацией, то нон принесет только пользу для организма.

Она перечислила «стрессовые» события, состояние после которых резко улучшается:

— Свадьба, роды, нежданные и неожиданные подарки… Внезапный приход друзей, — отметила она в комментарии Общественной службе новостей.

Психолог Александра Метальникова добавила, что под действием адреналина мобилизуется весь организм. А «негативный стресс» изнашивает здоровье, внешность, может привести к бессоннице и алкогольной зависимости. Поэтому от него следует избавляться самостоятельно при помощи различных техник расслабления или обратиться за помощью к специалистам.

На сон человека влияет множество факторов. Один из них — питание. Переедание, большое количество кофеина и многое другое приводит к увеличению риска бессонницы. А это в свою очередь ведет к новому перееданию. Такое мнение выразила невролог-сомнолог Елена Царева.

Новости,Светлана Малиновская,Елена Царева,
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