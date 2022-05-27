Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+22° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
3 часа назад

Отоларинголог: шум в ушах может привести к депрессии

Моя Москва.онлайн

Владимир Зайцев, отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, в рамках беседы с изданием «NEWS.ru» рассказал о том, что причиной шума в ушах может оказаться серная пробка или длительное нахождение инородного тела в органе. Также, по словам специалиста, данная проблема иногда развивается вследствие неврита слухового нерва (сенсоневральной тугоухости), повышенного артериального давления и артериальной гипертонии.

Отоларинголог: шум в ушах может привести к депрессии
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

«История связана с тугоподвижностью молоточка, наковальни и стремечка — это самые тонкие суставы в организме человека, самые маленькие. Когда они находятся в скованном состоянии, человек будет испытывать ощущение шума в ухе. Это самое основное. При воспалении слуховой трубы тоже могут быть ощущения некоего шума или гула в ухе. Этим состоянием не стоит пренебрегать на 100 процентов, иначе шум усилится и будет сводить с ума. Это настолько человека грузит, что не позволяет полноценно работать, учиться, и пациент впадает в депрессию, понимая безвыходность ситуации». — Владимир Зайцев, отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук.

По словам специалиста, при появления шума в ушах специалисты должны провести аудиометрическое обследование пациента, а также сделать тимпанограмму. Зайцев отметил, что чем дольше человек с данной проблемой не обращается к врачу, тем сложнее будет решить её.

Новости,Владимир Зайцев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители