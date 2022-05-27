Отоларинголог: шум в ушах может привести к депрессии

Владимир Зайцев, отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, в рамках беседы с изданием «NEWS.ru» рассказал о том, что причиной шума в ушах может оказаться серная пробка или длительное нахождение инородного тела в органе. Также, по словам специалиста, данная проблема иногда развивается вследствие неврита слухового нерва (сенсоневральной тугоухости), повышенного артериального давления и артериальной гипертонии.
«История связана с тугоподвижностью молоточка, наковальни и стремечка — это самые тонкие суставы в организме человека, самые маленькие. Когда они находятся в скованном состоянии, человек будет испытывать ощущение шума в ухе. Это самое основное. При воспалении слуховой трубы тоже могут быть ощущения некоего шума или гула в ухе. Этим состоянием не стоит пренебрегать на 100 процентов, иначе шум усилится и будет сводить с ума. Это настолько человека грузит, что не позволяет полноценно работать, учиться, и пациент впадает в депрессию, понимая безвыходность ситуации». — Владимир Зайцев, отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук.
По словам специалиста, при появления шума в ушах специалисты должны провести аудиометрическое обследование пациента, а также сделать тимпанограмму. Зайцев отметил, что чем дольше человек с данной проблемой не обращается к врачу, тем сложнее будет решить её.