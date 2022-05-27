Отоларинголог: шум в ушах может привести к депрессии

«История связана с тугоподвижностью молоточка, наковальни и стремечка — это самые тонкие суставы в организме человека, самые маленькие. Когда они находятся в скованном состоянии, человек будет испытывать ощущение шума в ухе. Это самое основное. При воспалении слуховой трубы тоже могут быть ощущения некоего шума или гула в ухе. Этим состоянием не стоит пренебрегать на 100 процентов, иначе шум усилится и будет сводить с ума. Это настолько человека грузит, что не позволяет полноценно работать, учиться, и пациент впадает в депрессию, понимая безвыходность ситуации». — Владимир Зайцев, отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук.