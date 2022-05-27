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5 часов назад

Россияне стали реже ходить к платным терапевтам

Секрет Фирмы

Почти треть россиян (28%) стали реже ходить в платные клиники, особенно к терапевтам, или вовсе отказались от них. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса сервиса сквозной аналитики Calltouch. Исследователи проанализировали 10 млн обращений в 490 клиник страны. В марте число обращений в платные клиники упало на 36% на фоне показателей 2021 года, а по сравнению с февралём — на 13% в Московском регионе и на 11% в остальной части России.

Россияне стали реже ходить к платным терапевтам
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Директор по маркетингу и коммерческой деятельности «Медси» Алла Канунникова сообщила, что ситуация может быть вызвана падением спроса на диагностику и лечение коронавируса.

Издание при этом отметило, что в стране выросли расходы на дорогостоящие процедуры и услуги врачей узкого профиля. В марте на 50% увеличился спрос на лазерную коррекцию зрения и на 30% — на стоматологию. Пациенты стали вкладывать деньги в «материалоёмкие услуги».

В целом директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович заявила, что это типичное поведение людей во время кризиса в стране.

«При повышении цен на медуслуги, например, при серьёзном скачке курса валют, как это было в марте этого года, пациенты предпочитают обращаться к терапевтам и педиатрам за бесплатной медпомощью»,

— пояснила Попович.

Она добавила, что спрос на платные медуслуги стабилизируется к осени. Эксперт допустила небольшое увеличение потока пациентов из-за высокой нереализованной потребности в медпомощи в острый период пандемии COVID-19.

Ранее «Секрет» сообщал, что россияне стали чаще интересоваться услугами психологов и психотерапевтов. Руководитель маркетинговых проектов «Авито услуги» Иван Чулков добавил, что вдвое увеличилось и число предложений таких услуг на площадке.

Новости,Лариса Попович,Коммерсант,ВШЭ,
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