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35 минут назад

Врач назвал способ борьбы с запором перед сдачей анализа

Lenta.ru

Хирург, проктолог Василий Гаврилов раскрыл способ борьбы с запором перед сдачей анализа. В беседе с «Лентой.ру» врач рассказал, что нужно сделать, чтобы желудочно-кишечный тракт работал как часы, а главным средством в борьбе с запором он назвал кисломолочные продукты.

Врач назвал способ борьбы с запором перед сдачей анализа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт отметил, что, если в течение дня человек мало ел, то каловым массам попросту не из чего взяться. «Необходимо проверить, достаточно ли питался человек перед сдачей анализа. В рацион с вечера можно добавить умеренное количество кисломолочных продуктов: кефир, ряженку, творог. Особенно если пациент их употребляет регулярно», — посоветовал проктолог.

Также в течение дня до сдачи анализа кала необходимо пить достаточное количество воды, чтоб каловые массы не были излишне твердыми и не задерживались.

«Использование медикаментозных средств для "вызова" дефекации может привести к ложному результату. Особенно это относится к препаратам и продуктам питания, стимулирующим перистальтику кишечника, а также слабительным препаратам», — отметил эксперт.

Новости,Василий Гаврилов,
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