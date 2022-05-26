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4 часа назад

Учёные обнаружили бактерий в ядах змей и пауков

Ferra.ru

Человек, укушенный ядовитой змеёй, обращается в больницу, как правило, не только по поводу укуса, но также для лечения бактериальной инфекции. Ранее это связывали со вторичным заражением — проникновением патогенов в рану.

Учёные обнаружили бактерий в ядах змей и пауков
Фото: ferra.ruferra.ru

Но когда специалисты заметили, что после укусов неядовитых змей, инфекция не присоединяется, решили проверить, живут ли в ядах змей бактерии.

Ранее считалось, что бактерии не могут жить в ядах, потому что эти вещества обладают очень высокой токсичностью для микроорганизмов. Для исследования взяли яд крайне ядовитого австралийского тайпана и плюющейся черношеей кобры, способной плеваться ядом на расстояние до трёх метров, и двух пауков.

Оказалось, что и в ядах змей , и пауков живёт простая кишечная бактерия Enterococcus faecalis — составляющая нормальной кишечной флоры человека, которую даже используют в качестве пробиотика.

Отмечается, что учёные выделили два разных штамма, то есть адаптация к жизни в змеином яде произошла как минимум дважды — в двух независимых генетических линиях микроорганизмов. Также на клыках и непосредственно в яде черношеей кобры, были обнаружены разные составы бактерий — микроорганизмы попали в яд не во время укуса.

Учёные говорят, что новые данные заставляют пристальнее взглянуть на проблему лечения змеиных укусов — не только из-за яда, но также в силу угрозы бактериальных осложнений. Дело в том, что Enterococcus faecalis при ослабленном иммунитете из обычной бактерии превращается в опасный патоген, заражение которым несёт риски эндокардита и менингита.

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