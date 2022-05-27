Офтальмолог назвал максимальный срок ношения контактных линз

Контактные линзы нельзя носить на протяжении всей жизни, максимальный срок их использования составляет от пяти до десяти лет, рассказал врач-офтальмолог Вячеслав Куренков. Об этом сообщает News.ru.
"Есть, конечно, люди, которые носят больше 20 лет. Обычно срок ношения – пять-десять лет", – сказал он.
Куренков пояснил, что, когда срок использования контактных линз завершается, пациенты либо делают рефракционную операцию, либо начинают снова носить очки. Также офтальмолог отметил, что контактные линзы ни в коем случае нельзя носить ночью.
"Если днем глаз дышит атмосферным воздухом, то ночью глаз закрывается, доступ воздуха прекращается, расширяются переколиальные сосуды и глаз питается за счет кровеносной сети. Наличие ночью инородного тела, которое сдавливает эти сосуды, еще больше препятствует нормальному питанию. Это нежелательно, поэтому все линзы на ночь надо снимать", – уточнил Куренков.