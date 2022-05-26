Раскрыта связь между бессонницей и перееданием

Невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, как бессонница связана с частыми перееданиями. Об этом сообщает Пятый канал.

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"Бессонная ночь вызывает желание поесть чего-то вредного в вечернее время. Не утром, когда гормон кортизол должен быть высокий, чтобы мы проснулись, а именно к вечеру — пик смещается и заставляет нас есть мучное, жирное и сладкое", — сказала медик.

К поздним ужинам чаще склонны "совы". Кроме того, они наиболее подвержены бесcоннице, набору лишнего веса и гипертонии.

По словам врача, существует синдром "ночной еды", когда человек употребляет больше 25 процентов дневного рациона поздним вечером. Чаще всего это связано со стрессом и вынужденными условиями.

Сомнолог отметила, что если после нормального сна прием пищи вызывает сильную сонливость, это может быть признаком инсулинорезистентности или депрессии. Поэтому при наличии данного симптома необходимо обратиться к специалисту.