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1 час назад

Врач рассказала об опасных причинах затяжного кашля без признаков простуды

Lenta.ru

Врач-отоларинголог Виктория Лазарева рассказала, почему возникает затяжной кашель без признаков простуды и высокой температуры. Ее слова передает издание Solenka.Info.

Названы опасные причины затяжного кашля без признаков ОРВИ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Медик объяснила, что кашель — это естественная защитная реакция организма, которая возникает, когда дыхательные пути нуждаются в очистке от инородных предметов и мокроты. Чаще всего этот рефлекс возникает в острой фазе ОРВИ или ОРЗ, но если признаков простуды нет, а кашель становится хроническим, специалист рекомендовала обратиться за помощью к врачу для выяснения причин.

Лазарева назвала несколько опасных заболеваний, симптомом которых может быть затяжной кашель. Первое из них — туберкулез, единственными признаками которого на первых стадиях являются слабость и сильные приступы кашля, особенно после физических нагрузок. Также, по словам врача, при болезнях сердца часто возникает так называемый «сердечный кашель», который сопровождается одышкой, удушьем, болями в грудной клетке.

Кроме того, отоларинголог отметила, что кашлем, возникающим из-за отека дыхательных путей, сопровождаются такие заболевания, как хроническая обструктивная болезнь легких, бронхит, ларингит и патологии щитовидной железы. Этот рефлекс может быть симптомом наличия паразитов в организме или заболеваний желудочно-кишечного тракта, в частности, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

И последняя причина возникновения кашля без простуды — это неврологические заболевания. Специалист сказала, что частыми нейрогенными покашливаниями может проявляться повышенная тревожность.

Новости,Виктория Лазарева,
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