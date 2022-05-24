Названы опасные причины затяжного кашля без признаков ОРВИ

Врач-отоларинголог Виктория Лазарева рассказала, почему возникает затяжной кашель без признаков простуды и высокой температуры. Ее слова передает издание Solenka.Info.

Медик объяснила, что кашель — это естественная защитная реакция организма, которая возникает, когда дыхательные пути нуждаются в очистке от инородных предметов и мокроты. Чаще всего этот рефлекс возникает в острой фазе ОРВИ или ОРЗ, но если признаков простуды нет, а кашель становится хроническим, специалист рекомендовала обратиться за помощью к врачу для выяснения причин.

Лазарева назвала несколько опасных заболеваний, симптомом которых может быть затяжной кашель. Первое из них — туберкулез, единственными признаками которого на первых стадиях являются слабость и сильные приступы кашля, особенно после физических нагрузок. Также, по словам врача, при болезнях сердца часто возникает так называемый «сердечный кашель», который сопровождается одышкой, удушьем, болями в грудной клетке.

Кроме того, отоларинголог отметила, что кашлем, возникающим из-за отека дыхательных путей, сопровождаются такие заболевания, как хроническая обструктивная болезнь легких, бронхит, ларингит и патологии щитовидной железы. Этот рефлекс может быть симптомом наличия паразитов в организме или заболеваний желудочно-кишечного тракта, в частности, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.