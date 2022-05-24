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1 час назад

В Минздраве заявили о необходимости усиления онкослужбы

ТАСС

Отечественную онкологическую службу предстоит усилить, об этом говорят низкие показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) в период пандемии коронавируса на 100 тыс. населения, сообщил во вторник главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн на IV Международном медицинском конгрессе "Health Age. Активное долголетие".

В Минздраве заявили о необходимости усиления онкослужбы
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Падение вот этих цифр в COVID-19 свидетельствует о том, что мы с вами, к сожалению, получим запущенные стадии через два-три года. <…> Невыявленные больные придут к нам через 2-3 года, а значит, нам с вами нужно готовиться к усилению онкологической службы",

- сказал он.

На слайде, сопровождавшем доклад Карпина, говорилось, что заболеваемость ЗНО на 100 тыс. населения России в 2020 и 2021 годы составляла 379,7 и 396,3 соответственно, тогда как за 2019 год, согласно представленной информации, - 436,3.

Каприн подчеркнул, что продвинутые стадии рака требуют новых подходов и комбинаций для комплексного лечения, точечных телемедицинских консультаций, увеличения кадрового состава и прецизионной терапии.

"Если мы не "добираем" в ранних стадиях, если мы больных "теряем" на ранних стадиях - на профилактике и на раннем выявлении, то, естественно, мы получаем через 2-3 года продвинутые стадии",

- заключил он.

По данным официального сайта конгресса, мероприятие проводится при взаимодействии комитета Совфеда по социальной политике и Первого МГМУ им И. М. Сеченова. Конгресс - междисциплинарная площадка для обсуждения естественного устойчивого роста численности населения страны и повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

Новости,Андрей Каприн,Минздрав РФ,Совет Федерации,
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