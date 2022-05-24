В Минздраве заявили о необходимости усиления онкослужбы

"Падение вот этих цифр в COVID-19 свидетельствует о том, что мы с вами, к сожалению, получим запущенные стадии через два-три года. <…> Невыявленные больные придут к нам через 2-3 года, а значит, нам с вами нужно готовиться к усилению онкологической службы",