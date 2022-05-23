Россиянам назвали лучший способ защиты от вируса оспы обезьян

«За последние 20 лет все основные случаи заболевания происходят в Африке. Это легко объясняется, потому что Африка — это место, где обитает много тропических животных, в том числе обезьян, белок, луговых собачек, африканских крыс. Они все заражаются вирусом натуральной оспы и прекрасно переносят ее друг другу. Там наблюдается большое количество этих вспышек, в другие страны они поступают только с туристами, либо с животными, которых привезли в зоопарки или для продажи в зоомагазинах. Риск того, что это заболевание появится у нас в стране, максимально минимальный», — сказал доктор биологических наук.