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51 минуту назад

Россиянам назвали лучший способ защиты от вируса оспы обезьян

Lenta.ruиещё 1

При оспе обезьян привычные способы защиты от вирусных заболеваний малоэффективны. Самым действенным профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор биологических наук Николай Никитин в беседе с «Лентой.ру» назвал усиление санитарного контроля для прибывающих из Центральной Африки.

Россиянам назвали лучший способ защиты от вируса оспы обезьян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Профилактика оспы обезьян

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Маски, социальная дистанция, антисептики и регулярное мытье рук для предотвращения заболевания оспой обезьян не играют роли, считает биолог. Это связано с особенностями передачи вируса.

«Тут бессмысленно рекомендовать какие-то профилактические меры, поскольку это немного другая история, нежели COVID-19. Сам вирус между животными, а это обезьяны, белки, луговые собачки, африканские крысы, передается как воздушно-капельным путем, так и контактно. У человека это, в первую очередь, контактный путь. Что касается профилактических мер, если этот вирус появится в России, бесполезно что-то делать. Нужно в первую очередь расслабиться», — объяснил специалист.

Как распространяется оспа обезьян в мире

Оспа обезьян начала распространяться в Европе с начала мая. Первый случай был выявлен 7 мая в Великобритании у вернувшегося из Нигерии. Позже вирус стали фиксировать в других странах Европы, Америки, а также Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет ситуацию атипичной, поскольку большинство заболевших не ездили в страны, где распространена оспа обезьян. 22 мая в мире насчитывалось 92 случая.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России вирус не выявлен. По словам Николая Никитина, широкое распространение маловероятно.

«За последние 20 лет все основные случаи заболевания происходят в Африке. Это легко объясняется, потому что Африка — это место, где обитает много тропических животных, в том числе обезьян, белок, луговых собачек, африканских крыс. Они все заражаются вирусом натуральной оспы и прекрасно переносят ее друг другу. Там наблюдается большое количество этих вспышек, в другие страны они поступают только с туристами, либо с животными, которых привезли в зоопарки или для продажи в зоомагазинах. Риск того, что это заболевание появится у нас в стране, максимально минимальный», — сказал доктор биологических наук.

Николай Никитин считает, что предотвратить появление оспы обезьян в России поможет усиление пограничных санитарных мер.

«Если мы говорим об относительно недавней вспышке 2003 года, которая не относится к Африке, она произошла в США. Ребенок заразился от луговой собачки, которую родители купили в зоомагазине. А эти луговые собачки долгое время контактировали с африканскими крысами, которых привезли из Африки, и не проверили на наличие вирусной инфекции. Второй путь, основной, которым привозят вирус из Африки — это туризм. Если усилить санитарный контроль над приезжающими из стран Центральной Африки, вероятность заразиться минимальна», — отметил вирусолог.

Вакцинация

Вирус оспы обезьян — это близкий родственник вируса натуральной оспы, той самой оспы, которой люди болели до 1980 года. Это первая в истории вирусная инфекция, от которой полностью избавились благодаря вакцинации, рассказал вирусолог. Сейчас привиться от оспы в России нельзя, однако в стране есть запасы препарата на случай вспышки заболевания, отметил Николай Никитин.

«Та вакцина, которая существует, не применяется с 80-х годов, поскольку вируса не существует в нашей популяции. Но если это необходимо, в нашей стране есть большой запас этой вакцины, потому что есть риск нового возникновения, например, из-за таяния ледников или возможных биотеррористических угроз. Можно будет вакцинировать в короткий срок людей, которые окружают больного человека, и медицинский персонал, потому что он непосредственно контактирует с больным. На данный момент эта вакцина не выпускается, максимум ей могут прививать военных, если в этом существует крайняя необходимость. Доступа гражданских лиц к этой вакцине не существует», — заключил специалист.

По данным ВОЗ, среди симптомов оспы обезьян жар, сильная головная боль, боль в спине и мышцах, сильная слабость, сыпь, а также воспаленные лимфоузлы, которые отличают ее от многих других похожих заболеваний. Пациенты выздоравливают в течение двух-четырех недель, но бывают и летальные случаи.

Новости,Михаил Мурашко,Николай Никитин,ВОЗ,МГУ,
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