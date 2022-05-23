Психолог рассказала о пользе объятий для снижения давления

«Человеческая связь, и, в частности, прикосновения, имеет решающее значение для здоровья детей и взрослых, — отметила эксперт. — Хотя у каждого человека разный уровень нежности, которую он хочет получить или дать, каждому в той или иной степени требуются прикосновения. Люди так жаждут объятий, что за последнее десятилетие мы увидели всплеск людей, стоящих на улицах с табличками с надписью "бесплатные объятия"».