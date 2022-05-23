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2 часа назад

Эксперты рассказали, сколько кофе можно пить гипертоникам

Волгоградская правда

Популярный горячий напиток представляет особую опасность для людей с повышенным давлением.

Эксперты рассказали, сколько кофе можно пить гипертоникам
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Издание Al Jazeera сообщает, что гипертоникам можно потреблять не больше 400 мг кофеина в сутки, это примерно 4–5 чашек напитка.

Важно измерять давление за 30 минут до выпитого кофе и после. Это позволит выяснить, как напиток влияет на здоровье и представляет ли он существенные риски для организма.

В целом гипертоникам позволено наслаждаться кофе, но делать это нужно с осторожностью.

Стоит отметить, что даже без кофеина этот напиток способен повышать артериальное давление. Дело в том, что, помимо основного вещества, в кофе содержится и множество других соединений.

Доктор Хименес отмечает, что у многих любителей кофе отмечается повышенное артериальное давление.

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