Врач предупредил об опасности «пятничного» алкоголизма

«Все дольше и умеючи [люди – прим.ред.] держат этот фасад благополучия. Бокал вина каждый день вечером… В дальнейшем алкоголики страдают от нарушения функций внутренних органов, все начинается с головного мозга, ЦНС. Алкоголь — это психоактивное токсическое вещество. Если человек систематически употребляет психоактивное вещество, неминуемо наступает явление энцефалопатии. Это нарушение кровообращения, нарушения в тканях головного мозга. Все начинается с мелких проблем: забывчивость, раздражительность, изменения в поведении и во внешнем виде. Человек связывает эти изменения с какими-то внешними факторами: стареет, погода плохая, я болею и так далее».