Иммунолог рассказал, кто защищен от обезьяньей оспы

Только вспышка обезьяньей оспы внутри страны должна послужить сигналом к возвращению обязательной вакцинации, считает врач-иммунолог Владимир Болибок. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт рассказал, кто в России потенциально защищен от этого заболевания.
«В 1980 году в СССР население в последний раз привили от черной оспы. Как показывает африканский опыт, эта вакцина защищает и от обезьяньей оспы. Таким образом, те, кто имеет эти прививку, уже защищены», — объяснил врач.
Эксперт призвал не волноваться тем, кто не был привит. Болибок подчеркнул, что прибегать к новым вакцинам не стоит, пока не появится соответствующий указ Министерства здравоохранения.
Ранее «Рамблер» писал о том, как в России победили эпидемию оспы благодаря обязательной вакцинации.