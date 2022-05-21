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58 минут назад

Найден способ уменьшить симптомы депрессии у пожилых

Ferra.ru

Новое исследование показало, что физические упражнения могут оказать благотворное влияние на симптомы депрессии у пожилых людей.

Найден способ уменьшить симптомы депрессии у пожилых
Фото: ferra.ruferra.ru

В исследовании участвовали 145 мужчин и 125 женщин старше 60 лет. Они заполнили опросники, определяющие их состояние и образ жизни. Результаты показали, что большинство участников положительно относились к физическим упражнениям. Около 25 % участников были классифицированы как страдающие депрессией, 6 % из которых имели тяжёлую форму заболевания.

Также анализ данных дал понять, что показатели депрессии были ниже среди тех участников, которые более позитивно относились к упражнениям и занимались спортом. Так, пожилые люди, которые тренировались 3-4 раза в неделю, были более подавлены, чем те, кто тренировался 5-7 раз в неделю. Кроме того, показатели депрессии были ниже у людей, которые тренировались с партнёром.

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