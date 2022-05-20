Невролог объяснила, как избавиться от заложенности ушей в полете

Заложенность ушей в самолете — одно из основных неудобств в полете. Неприятные ощущения возникают при взлете и посадке, когда меняется давление в окружающем пространстве и внутри человека.

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Врач-невролог Дарья Демихова рассказала в своем Telegram-канале, как избавиться от неприятных ощущений во время полета.

Для начала отметим, что барабанная перепонка служит барьером между внешней и внутренней средой, и при изменении давления снаружи она либо вдавливается, либо выгибается, отчего возникает ощущение заложенности. Заработать проблемы с ушами во время полета могут люди с сильно искривленной носовой перегородкой и в период ОРВИ.

По словам врача, за 10 минут до взлета и посадки нужно использовать сосудосуживающий спрей в нос, жевать мягкие конфеты, фрукты.

Маленьким детям для снижения дискомфорта во время взлета-посадки нужно дать грудь, бутылочку с водой или молоком.