Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
1 час назад

Невролог объяснила, как избавиться от заложенности ушей в полете

Даша Краснова

Заложенность ушей в самолете — одно из основных неудобств в полете. Неприятные ощущения возникают при взлете и посадке, когда меняется давление в окружающем пространстве и внутри человека.

Невролог объяснила, как избавиться от заложенности ушей в полете
Фото: unsplashunsplash

Врач-невролог Дарья Демихова рассказала в своем Telegram-канале, как избавиться от неприятных ощущений во время полета.

Для начала отметим, что барабанная перепонка служит барьером между внешней и внутренней средой, и при изменении давления снаружи она либо вдавливается, либо выгибается, отчего возникает ощущение заложенности. Заработать проблемы с ушами во время полета могут люди с сильно искривленной носовой перегородкой и в период ОРВИ.

По словам врача, за 10 минут до взлета и посадки нужно использовать сосудосуживающий спрей в нос, жевать мягкие конфеты, фрукты.

Маленьким детям для снижения дискомфорта во время взлета-посадки нужно дать грудь, бутылочку с водой или молоком.

До этого мы рассказывали про 5 турецких городов, куда можно полететь на отдых летом

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители