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16 минут назад

Онищенко назвал «тревожным сигналом» рост заболеваемости среди людей обезьяньим вирусом

Daily Storm

Это не вспышка, но принижать серьезность ситуации нельзя, уверен академик РАН.

Онищенко назвал «тревожной» ситуацию с обезьяньим вирусом
Фото: Daily StormDaily Storm

В последние недели в США и странах Запада было зафиксировано порядка 30 случае заражения людей оспой обезьян. Бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН Геннадий Онищенко в разговоре с «Инфо-24» сообщил, что пока говорить о вспышке рано, однако уже сейчас необходимо взять ситуацию под жесткий контроль.

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«Сейчас мы видим, что на человеческую популяцию переходит заболевание от крупных приматов, обезьян. Это очень тревожный сигнал. <…> Поэтому сегодня это нужно очень внимательно отслеживать и изучать, — убежден он.

Эксперт напомнил, что в случае с обезьяньей оспой может начаться циркуляция вируса, которая в аналогичной форме натуральной человеческой инфекции уносила жизни десятков миллионов человек.

По словам Онищенко, оспа обезьян — это ортопоксвирусная инфекция, которая схожа с подобной инфекцией, которую человечеству удалось ликвидировать в 1980 году — черной оспой.

«Это дало возможность в ХХ веке увеличить предстоящую продолжительность жизни на 20 лет и в нашей стране, и в мире», — напомнил бывший главный санитарный врач.

Эксперт считает, что сейчас ВОЗ необходимо «дать более внятную картину» и объяснить, действительно ли распространяется вирус оспы обезьян или иной ортопокс-вирус. Он уверен, что хоть сейчас количество случаев заражения и нельзя назвать угрожающим, однако ситуация в целом довольно тревожная и очень настораживает.

Академик также напомнил, что «подавляющее большинство населения планеты иммунитета против оспы не имеет», а в случае с оспой обезьян ситуация еще хуже — данных о ней катастрофически недостает.

Существование обезьяньей оспы удалось установить в 1958 году, а ее симптомы напоминают натуральную оспу, но выражены они слабее. Основными распространителями вируса выступают приматы и грызуны, которые впоследствии передают инфекцию человеку. Распространение инфекции между людьми возможно, однако происходит не так активно.

Зачастую болезнь длится две-три недели, в ряде случаев на ее фоне возникают осложнения — энцефалит, менингоэнцефалит, пневмония, сепсис. Именно они, как правило, становятся причиной летального исхода.

Специальной методики лечения обезьяньей оспы, как и натуральной, в мире не существует. Зараженные принимают противовирусные препараты и иммуноглобулин, а сыпь на определенных участках тела лечат нанесением на них антисептика.

Новости,Геннадий Онищенко,ВОЗ,РАН,
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