В России прекратили выпускать одну из вакцин от коронавируса

В минздраве сообщили, что «текущие остатки» вакцин от COVID-19 удовлетворяют запросы регионов.

В России прекратили производство вакцины от коронавируса «КовиВак» от центра имени Чумакова. Соответствующей информацией поделился первый заместитель гендиректора компании «Нанолек» — она занимается производством препарата — Максим Стецюк в беседе с РБК.

«От Минздрава с декабря 2021 года не было заявок на поставку вакцины, компания не отгрузила ни одной дозы "КовиВака"», — рассказал изданию Стецюк.

По его словам, «Нанолек» произвел около 500 тысяч доз «КовиВака», которые пока лежат на складе. Вместе с научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова они произвели примерно 2 миллиона доз препарата.

В минздраве заявили, что пока в России достаточно остатков вакцины, чтобы удовлетворить «потребность регионов».