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47 минут назад

В России прекратили выпускать одну из вакцин от коронавируса

НДН.Инфо

В минздраве сообщили, что «текущие остатки» вакцин от COVID-19 удовлетворяют запросы регионов.

В России прекратили выпускать одну из вакцин от коронавируса
Фото: НДН.ИнфоНДН.Инфо

В России прекратили производство вакцины от коронавируса «КовиВак» от центра имени Чумакова. Соответствующей информацией поделился первый заместитель гендиректора компании «Нанолек» — она занимается производством препарата — Максим Стецюк в беседе с РБК.

«От Минздрава с декабря 2021 года не было заявок на поставку вакцины, компания не отгрузила ни одной дозы "КовиВака"», — рассказал изданию Стецюк.

По его словам, «Нанолек» произвел около 500 тысяч доз «КовиВака», которые пока лежат на складе. Вместе с научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова они произвели примерно 2 миллиона доз препарата.

В минздраве заявили, что пока в России достаточно остатков вакцины, чтобы удовлетворить «потребность регионов».

«КовиВак» — инактивированная вакцина, то есть в ней находится вирус, который потерял способность заражать клетки. Третья фаза испытаний, в ходе которой ученые должны были выяснить эффективность препарата, началась в июне 2021 года.

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