Последствия COVID-19 преследуют переболевших дольше двух лет

Специалисты наблюдали за 1192 пациентами, которые были госпитализированы в больницу с коронавирусной инфекцией. Оказалось, что спустя 6 месяцев после выздоровления последствия заболевания беспокоят 68% из этих людей, а 55% сталкиваются с осложнениями даже по истечении 2 лет. Главными симптомами, на которые пациенты жаловались, являются боль, утомляемость, проблемы со сном, психические нарушения. Те, кто находился на ИВЛ, страдали от проблем с легкими.