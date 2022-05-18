Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
2 часа назад

Последствия коронавируса преследуют переболевших дольше двух лет

Мир новостей

Специалисты наблюдали за 1192 пациентами, которые были госпитализированы в больницу с коронавирусной инфекцией. Оказалось, что спустя 6 месяцев после выздоровления последствия заболевания беспокоят 68% из этих людей, а 55% сталкиваются с осложнениями даже по истечении 2 лет. Главными симптомами, на которые пациенты жаловались, являются боль, утомляемость, проблемы со сном, психические нарушения. Те, кто находился на ИВЛ, страдали от проблем с легкими.

Последствия COVID-19 преследуют переболевших дольше двух лет
Фото: Мир новостейМир новостей

Ученые подчеркнули, что значительной части людей, перенесших коронавирус, требуется постоянная поддержка. При этом специалистам также предстоит разобраться, каким образом вакцины, новые методы лечения и мутации вируса влияют на долгосрочные результаты.

В настоящее время известно, что прививка помогает уменьшить риск заражения COVID-19 и тяжелого течения болезни. В дальнейшем нужно понять, как вакцинация влияет на вероятность подобных длительных осложнений.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители