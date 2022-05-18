Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+23° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
19 минут назад

Назван неочевидный способ заражения клещевым энцефалитом

Medical Note

Клещевым энцефалитом можно заразиться через термически не обработанные молочные продукты, сообщила старший научный сотрудник отдела проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии ФНЦ гигиены имени Эрисмана Ольга Германт. Об этом пишет Агентство «Москва».

Назван неочевидный способ заражения клещевым энцефалитом
Фото: Medical NoteMedical Note

Специалист предупредила, что клещевой энцефалит может передаваться через молоко и сыры, произведенные при низких температурах.

«Клещ присосался к козе, у нее теперь в молоке есть вирус, вы пьете, это молоко термически не обработанное, и к вам попадает этот вирус», — пояснила Ольга Германт.

Самым надежным способ защиты от клещевого энцефалита является вакцинация, добавила эксперт.

Клещевой энцефалит — заболевание, поражающее нервную систему. Для инфекции характерны высокая температура, миалгия, головная боль, тошнота и рвота, возможно поражение нервной системы.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители