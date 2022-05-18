Назван неочевидный способ заражения клещевым энцефалитом

Клещевым энцефалитом можно заразиться через термически не обработанные молочные продукты, сообщила старший научный сотрудник отдела проблем дезинфекции НИИ дезинфектологии ФНЦ гигиены имени Эрисмана Ольга Германт. Об этом пишет Агентство «Москва».
Специалист предупредила, что клещевой энцефалит может передаваться через молоко и сыры, произведенные при низких температурах.
«Клещ присосался к козе, у нее теперь в молоке есть вирус, вы пьете, это молоко термически не обработанное, и к вам попадает этот вирус», — пояснила Ольга Германт.
Самым надежным способ защиты от клещевого энцефалита является вакцинация, добавила эксперт.
Клещевой энцефалит — заболевание, поражающее нервную систему. Для инфекции характерны высокая температура, миалгия, головная боль, тошнота и рвота, возможно поражение нервной системы.