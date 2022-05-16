Врач рассказал об опасности холодного душа для одной категории людей

«Никакой особенной пользы не будет, если это всего две недели в году. А если регулярно — это уже другая история. Математически эту пользу сложно просчитать, но в целом если человек регулярно обливается водой хотя бы комнатной температуры, есть многочисленные наблюдения, что такой человек и бодрее, и болеет реже. Никакого вреда от таких регулярных занятий я не вижу. Но раз в две недели пообливаться, а потом опять не обливаться — в этом пользы никакой нет», — заключил Алексей Хухрев.