Врач рассказал об опасности холодного душа для одной категории людей

В сезон отключения горячей воды тем, у кого есть сердечные заболевания, не стоит экспериментировать с холодным душем. Остальным категориям людей не стоит опасаться за свое здоровье, рассказал «Ленте.ру» врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. Он также объяснил, когда холодные обливания полезны.
Наибольший вред холодные водные процедуры могут нанести тем, кто плохо следит за своим здоровьем, отметил специалист.
«При внезапном погружении в холодную воду может возникать спазм, в том числе коронарных артерий. Обычному человеку от этого ничего не будет, а у человека, который страдает ишемической болезнью сердца, не лечится, плохо принимает препараты, есть шансы, что выйдет какая-нибудь неприятность. Это основное, а в остальном — человек же не будет лежать в холодной воде полчаса. Быстренько обмылся, обтерся, да и вся любовь», — сказал терапевт.
При этом особая подготовка к периоду отключения горячей воды здоровому человеку не нужна, убежден Алексей Хухрев.
Врач также отметил, что холодные обливания полезны для здоровья, но существенного эффекта от двух недель закаливания не будет.
«Никакой особенной пользы не будет, если это всего две недели в году. А если регулярно — это уже другая история. Математически эту пользу сложно просчитать, но в целом если человек регулярно обливается водой хотя бы комнатной температуры, есть многочисленные наблюдения, что такой человек и бодрее, и болеет реже. Никакого вреда от таких регулярных занятий я не вижу. Но раз в две недели пообливаться, а потом опять не обливаться — в этом пользы никакой нет», — заключил Алексей Хухрев.