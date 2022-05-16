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2 часа назад

Озноб и тошнота: перечислены последствия укуса клеща

Primpress

По каким симптомам можно отличить клещевой вирусный энцефалит от гриппа, ОРВИ и ротавируса, объяснила Ольга Александрова, врач-терапевт высшей квалификационной категории сети клиник «Атлас», сообщает PRIMPRESS.

Озноб и тошнота: перечислены последствия укуса клеща
Фото: PrimpressPrimpress

Она предупредила, что в том случае, если первоначальные признаки всех заболеваний схожи, поэтому можно пропустить легкую стадию, что в процессе приведет к поражению нервной системы. Также если клещ уже укусил, не следует вынимать его самостоятельно, лучше найти ближайший травмпункт. Тогда специалист отправит насекомое на анализ для выявления инфекций.

Кроме того по словам специалиста необходимо сделать прививку от клещевого энцефалита за две недели до посещения неблагополучного в этом плане региона.

Новости,Ольга Александрова,
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