Озноб и тошнота: перечислены последствия укуса клеща

Она предупредила, что в том случае, если первоначальные признаки всех заболеваний схожи, поэтому можно пропустить легкую стадию, что в процессе приведет к поражению нервной системы. Также если клещ уже укусил, не следует вынимать его самостоятельно, лучше найти ближайший травмпункт. Тогда специалист отправит насекомое на анализ для выявления инфекций.