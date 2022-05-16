Врач предупредил об опасных последствиях шума в ушах

"История связана с тугоподвижностью молоточка, наковальни и стремечка – это самые тонкие суставы в организме человека, самые маленькие. Когда они находятся в скованном состоянии, тоже человек будет испытывать ощущение шума в ухе. Это самое основное. При воспалении слуховой трубы тоже могут быть ощущения некоего шума или гула в ухе", – пояснил Зайцев.