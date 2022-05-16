Нарколог объяснил, каким людям противопоказан алкоголь

«Первый такой признак — это потеря количественного контроля, когда человек не может вовремя остановиться. Состояние опьянения для него настолько приятно и комфортно, что ему хочется выпить еще и еще. И так до того момента, пока он не выпьет слишком большое количество», — добавил врач.