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2 часа назад

Нарколог объяснил, каким людям противопоказан алкоголь

Даша Краснова

Людям, которые страдают психическими расстройствами, категорически противопоказано употребление спиртных напитков. Психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Магалиф отметил, что граждан с проблемной нервной системой очень много, но они об этом не догадываются. Об этом сообщает Ura.ru.

Нарколог объяснил, каким людям противопоказан алкоголь
Фото: unsplashunsplash

«С психиатрической точки зрения алкоголь противопоказан всем людям, у которых есть те или иные психические расстройства. Это не только люди, страдающие психическими заболеваниями, но и эмоционально неустойчивые, склонные к частым перепадам настроения, у которых нервная система легко возбуждается и возникает эмоциональное напряжение», — сказал Алексей Магалиф.

Часто люди с подобными проблемами воспринимают алкоголь как лекарство.

«Очень многие люди используют алкоголь в качестве „лечебного средства“. Они считают, что это безопасно и не причинит вреда. В итоге кроме того, что их нервная система, и так не в порядке, они ее разрушают окончательно еще и алкоголем», — уточнил эксперт.

Есть несколько признаков, которые говорят о том, что человек пристрастился к алкоголю, отметил Алексей Магалиф.

«Первый такой признак — это потеря количественного контроля, когда человек не может вовремя остановиться. Состояние опьянения для него настолько приятно и комфортно, что ему хочется выпить еще и еще. И так до того момента, пока он не выпьет слишком большое количество», — добавил врач.

При этом лечение алкоголизма для каждого человека индивидуально.

«Самый лучший способ освобождения от любой зависимости, это умение переключаться на другие интересы и процессы, которые доставляют человеку удовольствие. Мы говорим о здоровом образе жизни, в котором есть баланс работы и отдыха. Кто-то, желая покоя, может просто посидеть в тишине, книжку почитать, а кому-то надо снять избыточное напряжение и поиграть в футбол. Здесь уже индивидуально и зависит от типа личности», — заключил специалист.

До этого мы рассказывали,как звезда "Игры престолов" вылечился от алкоголизма.

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