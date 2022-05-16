Медики раскрыли опасный секрет спазмов в ногах

Болевые ощущения в нижних конечностях ни о чем хорошем не говорят.

Американские кардиологи назвали причины, по которым у визуально здорового человека начинаются боли и спазмы в стопах.По словам медиков, это происходит чаще всего на фоне закупорки артерий нижних конечностей ног.

А это, в свою очередь, провоцируется критически повышенным уровнем холестерина в организме. Человек может этого и не замечать, пока его не начнут беспокоить спазмы в стопах.