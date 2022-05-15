Как понять, станете ли вы лысым

По словам специалиста, прежде всего появление лысины на затылке, её увеличение и последующее выпадение волос в области лба говорит о генетике. А чтобы понять, начнёт ли человек лысеть, нужно большим и указательным пальцем собрать пучок из 50-60 волосков и аккуратно потянуть. Если часть волосков безболезненно вырвется из корней, значит, предрасположенность к облысению есть и нужно идти к врачу.