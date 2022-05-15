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4 часа назад

Как понять, станете ли вы лысым

Ferra.ru

Дерматолог Уве Швихтенберг посоветовал провести простой тест, который поможет выявить предрасположенность к облысению.

Как понять, станете ли вы лысым
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам специалиста, прежде всего появление лысины на затылке, её увеличение и последующее выпадение волос в области лба говорит о генетике. А чтобы понять, начнёт ли человек лысеть, нужно большим и указательным пальцем собрать пучок из 50-60 волосков и аккуратно потянуть. Если часть волосков безболезненно вырвется из корней, значит, предрасположенность к облысению есть и нужно идти к врачу.

Дерматолог добавил, что нужно следить за сливом в душе, где сразу будут заметны выпавшие волосы, обращать внимание на расчёску. И если каждый день выпадает более 100 волосков, это говорит о потенциальном облысении.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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