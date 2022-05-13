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1 час назад

Врач рассказала, как по группе крови выявить склонность к инфаркту и инсульту

Мир24

Гематолог Юлия Ненашева рассказала 5-tv.ru, как группа крови может влиять на склонность организма к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Как по группе крови выявить склонность к инфаркту и инсульту
Фото: Мир24Мир24

По ее словам, знать особенности своей группы крови нужно всем людям, ведь в зависимости от ее специфики следует выстраивать питание, а также выбирать методы профилактики и лечения болезней.

Она отметила, что наименее подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы обладатели I группы крови.

«В крови у таких пациентов генетически заложено меньшее содержание протромботических агентов восьмого фактора свертывания и факторов Виллебранда. То есть при воздействии определенных триггеров они имеют меньше шансов к формированию тромбов, инфаркта или инсульта», – уточнила врач.

Ненашева добавила, что группа крови может оказывать влияние на особенности репродуктивной системы человека. В качестве доказательства она привела последние исследования. Согласно им, женщины с III группой крови реже остальных испытывают сложности с зачатием детей.

«Их высокий уровень факторов Виллебранда и восьмого фактора свертывания дает положительный протромботический потенциал и улучшает способность эмбриона к имплантации», – объяснила гематолог.

Врач добавила, что самая низкая способность забеременеть наблюдается у женщин с I группой крови.

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