Врач объяснила возрастание случаев сезонной аллергии

В компании «Инвитро» провели исследование анализов пациентов на наличие аллергии на пыльцу деревьев. Оказалось, что в 2021 году пациентов, которые сдавали анализы на сезонную аллергию, оказалось больше, чем в предыдущем, на 80%. Аллерголог-иммунолог объяснила, с чем это может быть связано.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Итоги исследования подтвердили – число пациентов, сдавших анализ на поллиноз возросло за год в 1,8 раза. У 52% пациентов мужского пола и 38% женского – диагноз подтвердился. Наиболее подвержены патологии оказались в женской группе пациентки до 18 лет (43%) и от 18 до 45 (39%). В мужской группе чаще аллергией страдают мужчины от 18 до 45 (57%) и до 18 лет (51%).

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Людмила Маховая, врач-аллерголог-иммунолог «Инвитро – Воронеж» прокомментировала эти данные. Понятно, что в течение 2020 плановая медицинская помощь была ограничена из-за пандемии – и диагностика сезонной аллергии не являлась первостепенной задачей для врачей и пациентов.

Однако, согласно статистике «Инвитро», с каждым годом наблюдается рост числа положительных случаев определения специфических IgЕ к аллергенам пыльцы деревьев. Одна из причин – растущая урбанизация населения: в городах растительный мир скудный, и иммунная система горожан не успевает натренироваться и воспринимает пыльцу растений как патологический агент.

Аллергические заболевания существовали всегда, при этом, IgЕ-опосредованная аллергия – это филогенетически новая форма эволюции иммунной системы. Современные люди гораздо чаще страдают от аллергии, хотя медицина всё активнее развивается в этом направлении, чтобы контролировать и предупреждать нежелательные реакции.

Врач отметила, что поллиноз, или сенная лихорадка – результат повышенной чувствительности к пыльце различных растений: берёзы, ольхи, орешника, дуба, ясеня. Берёза – лидер среди активных аллергических раздражителей, а вот тополь, вопреки мнению многих, довольно безобиден в этом отношении. Тополиный пух скорее является механическим раздражителем, транспортируя на себе пыльцевые зёрна цветущих трав.

По данным исследования, среди детей, сдающих анализы на аллергию, на 64% больше мальчиков. Врач подтвердила, что, действительно, аллергическими заболеваниями мальчики страдают чаще девочек. Однако, опираясь на собственную клиническую практику, специалист отметила, что с возрастом эта тенденция меняется, и женщины чаще мужчин начинают страдать от аллергии.