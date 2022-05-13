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23 минуты назад

Психотерапевт дал инструкцию по избавлению от панической атаки

Мослентаиещё 1

Инструкцию по избавлению от панической атаки дал врач-психотерапевт неврологического отделения клинико-диагностического центра «Мединцентр» Борис Богомыслов. Его процитировали «Аргументы и факты».

Психотерапевт дал инструкцию по избавлению от панической атаки
Фото: МослентаМослента

По рекомендации специалиста, ощутившему паническую атаку человеку следует принять удобную позу, начать следить за своим дыханием и постараться переключить внимание.

«Можно попробовать думать о том, что это состояние не является признаком соматического заболевания, что оно не навредит здоровью и что от него невозможно умереть», — сказал Богомыслов, отметив, что подобные мысли должны помочь внутренне собраться и стабилизировать эмоции.

В то же время врач призвал не заниматься самолечением, а, когда паническая атака отступит, срочно обратиться к психотерапевту или психиатру. Только специалист в данном случае сможет оказать максимально эффективную помощь. Доктор назначит пациенту медикаментозное лечение, включающее седативные препараты, антидепрессанты и средства, снижающие уровень тревоги.

Богомыслов рассказал, что наиболее подверженными паническим атакам являются жители больших городов в возрасте от 25 до 45 лет. Причинами приступов чаще всего являются высокий ритм жизни, а также недостаток сна.

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