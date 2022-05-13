Психотерапевт дал инструкцию по избавлению от панической атаки

«Можно попробовать думать о том, что это состояние не является признаком соматического заболевания, что оно не навредит здоровью и что от него невозможно умереть», — сказал Богомыслов, отметив, что подобные мысли должны помочь внутренне собраться и стабилизировать эмоции.