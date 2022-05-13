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3 часа назад

Врачи раскрыли способы улучшить здоровье за пять минут

Lenta.ruиещё 1

Ведущие программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли способы улучшить здоровье за пять минут. Для хорошего самочувствия они посоветовали зрителям посвятить это время физическим упражнениям, объятиям и проветриванию помещения. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Врачи раскрыли способы улучшить здоровье за пять минут
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Есть исследования, которые показывают, что физические упражнения, даже пятиминутные, приводят к снижению холестерина», — заявил один из ведущих программы, врач-невролог Дмитрий Шубин.

Он подчеркнул, что речь идет о липопротеинах низкой плотности, которые влияют на образование в сосудах атеросклеротических бляшек. По словам специалиста, холестерин во время физической нагрузки снижается, так как в печени становится больше к нему рецепторов.

Иммунолог Андрей Продеус порекомендовал потратить пять минут на проветривание помещения. Специалист заверил, что при проветривании вероятность и риски инфекционных заболеваний уменьшаются в несколько раз.

Кардиолог Герман Гандельман, в свою очередь, обратил внимание на важность объятий. Доктор отметил, что при объятиях выделяется гормон окситоцин, позволяющий человеку успокоиться. «Когда человек спокоен, снижается артериальное давление. Поэтому мы должны обниматься друг с другом, чтобы артериальное давление оставалось нормальным», — посоветовал он. Ведущая программы Елена Малышева при этом подчеркнула, что для хорошего самочувствия в день нужно обняться восемь раз.

Новости,Дмитрий Шубин,Елена Малышева,Первый канал,
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