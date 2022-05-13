Врачи раскрыли способы улучшить здоровье за пять минут

Ведущие программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли способы улучшить здоровье за пять минут. Для хорошего самочувствия они посоветовали зрителям посвятить это время физическим упражнениям, объятиям и проветриванию помещения. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«Есть исследования, которые показывают, что физические упражнения, даже пятиминутные, приводят к снижению холестерина», — заявил один из ведущих программы, врач-невролог Дмитрий Шубин.

Он подчеркнул, что речь идет о липопротеинах низкой плотности, которые влияют на образование в сосудах атеросклеротических бляшек. По словам специалиста, холестерин во время физической нагрузки снижается, так как в печени становится больше к нему рецепторов.

Иммунолог Андрей Продеус порекомендовал потратить пять минут на проветривание помещения. Специалист заверил, что при проветривании вероятность и риски инфекционных заболеваний уменьшаются в несколько раз.