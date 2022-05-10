Офтальмолог предупредила о последствиях COVID-19 для зрения

Появление темных пятен перед глазами и искажение изображения могут появиться вследствие перенесенной коронавирусной инфекции, отмечает врач-офтальмохирург центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль. Ее слова приводит издание URA.RU.

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Развитие увеита – одно из самых часто встречающихся заболеваний после COVID-19, отметила эксперт. К симптомам недуга относят ухудшение зрения, темные пятна перед глазами при взгляде на объекты белого цвета, а также искажение «картинки».

«Увеит, генерализованное воспаление увеального тракта, является наиболее грозным состоянием. Наиболее высокий риск присутствует у пациентов с дефектом иммунной системы», — пояснила офтальмолог.

Наталья Коваль рекомендовала обратиться к врачу при обнаружении перечисленных симптомов, так как некоторые случаи увеита не обходятся без хирургического вмешательства. Но чаще всего заболевание лечится с помощью медикаментозной терапии (капель и инъекций).