Найдена одна из причин синдрома внезапной детской смерти

Австралийские ученые выделили в крови ребенка биомаркер, который выявляет предрасположенность к синдрому внезапной детской смерти (СВДС), сообщается в журнале eBioMedicine.

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Отмечается, что СВДС – слабоизученный синдром, который в западных странах в 50% случаев остается причиной смерти младенцев. Среди доказанных факторов, повышающих риск, выявлены сон вниз лицом и подверженность табачному дыму.

Исследователи сосредоточились на изучении бутирилхолинэстеразы (BCHE) – фермента, который играет важную роль в процессе пробуждения. Они определили уровень BCHE у 722 новорожденных, из которых 67 неожиданно и без видимой причины умерли в возрасте до двух лет. Из этих случаев СВДС, как причина смерти, был установлен 26 раз.

Специалисты выяснили, что у всех этих детей при рождении был значительно ниже уровень BCHE, чем у выживших детей, и тех, кто ушел из жизни по другим причинам.

«Это исследование показало, что некоторые дети не имеют этого надежного отклика на просыпания», – уточнила автор работы Кармель Харрингтонж.