Онкологи нашли средство от распространенной опухоли мозга

Способ избежать рецидива менингиомы, одной из наиболее распространенных опухолей мозга, нашли онкологи из Северо-Западного университета в США в сотрудничестве с китайскими специалистами. Об этом они рассказали в статье в журнале Nature Genetics.

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На менингиому приходится до четверти всех случаев опухолей мозга, но лекарства от нее нет, а хирургическое удаление не всегда возможно. Исследователи протестировали противораковый препарат абемациклиб, который блокирует цикл деления клеток и подавляет рост опухоли. На клеточных культурах, органоидах, мышах и отдельных пациентах абемациклиб показал способность бороться с наиболее агрессивными, рецидивирующими формами менингиомы.

Кроме того, исследователи разработали классификацию опухолей по молекулярным подгруппам в зависимости от риска рецидива и возможных клинических исходов.

"В конечном итоге мы надеемся подобрать лекарственную терапию с учетом генетических изменений в менингиоме каждого человека", - отметили исследователи.