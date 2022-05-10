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2 часа назад

Онкологи нашли средство от распространенной опухоли мозга

Газета.Ru

Способ избежать рецидива менингиомы, одной из наиболее распространенных опухолей мозга, нашли онкологи из Северо-Западного университета в США в сотрудничестве с китайскими специалистами. Об этом они рассказали в статье в журнале Nature Genetics.

Онкологи нашли средство от распространенной опухоли мозга
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На менингиому приходится до четверти всех случаев опухолей мозга, но лекарства от нее нет, а хирургическое удаление не всегда возможно. Исследователи протестировали противораковый препарат абемациклиб, который блокирует цикл деления клеток и подавляет рост опухоли. На клеточных культурах, органоидах, мышах и отдельных пациентах абемациклиб показал способность бороться с наиболее агрессивными, рецидивирующими формами менингиомы.

Кроме того, исследователи разработали классификацию опухолей по молекулярным подгруппам в зависимости от риска рецидива и возможных клинических исходов.

"В конечном итоге мы надеемся подобрать лекарственную терапию с учетом генетических изменений в менингиоме каждого человека", - отметили исследователи.

Агрессивные опухоли имеют множество молекулярных особенностей, которые позволяют клеткам активнее делиться, пояснили они. Своевременное выявление таких опухолей и использование абемациклиба помогут снизить риски рецидива, надеются ученые.

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