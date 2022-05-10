Перечислены опасные последствия болей в спине

Болезненные ощущения в спине могут быть спровоцированы не только усталостью или перенапряжением.

Фото: Inc-News Inc-News

По словам известного китайского доктора Цянь Ци, если боль на самом деле вызвана усталостью или тяжелым физическим трудом, через пару-тройку дней она пройдем сама.

Если же болевые ощущения остаются или повторяются с завидной регулярностью, речь может идти о развитии определенных недугов.

Например, если отдает в левой части спины, это может указывать на проблемы с сердцем. Болящая поясница намекает на язву двенадцатиперстной кишки.

Боль с двух сторон спины может говорить о том, что у человека пиелонефрит, камни в почках, туберкулез почек и гидронефроз.