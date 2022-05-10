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4 часа назад

Китайский врач рассказал об опасных последствиях болей в спине

Inc-News

Болезненные ощущения в спине могут быть спровоцированы не только усталостью или перенапряжением.

Перечислены опасные последствия болей в спине
Фото: Inc-NewsInc-News

По словам известного китайского доктора Цянь Ци, если боль на самом деле вызвана усталостью или тяжелым физическим трудом, через пару-тройку дней она пройдем сама.

Если же болевые ощущения остаются или повторяются с завидной регулярностью, речь может идти о развитии определенных недугов.

Например, если отдает в левой части спины, это может указывать на проблемы с сердцем. Болящая поясница намекает на язву двенадцатиперстной кишки.

Боль с двух сторон спины может говорить о том, что у человека пиелонефрит, камни в почках, туберкулез почек и гидронефроз.

И даже если боли в спине окажутся следствием обыкновенной простуды или растяжением, все равно лучше показаться врачу и с его помощью начать правильное лечение.

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