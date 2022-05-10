Врачи назвали необычные признаки инфаркта миокарда

Зарубежные медики выявили, что симптомами инфаркта миокарда могут служить не только проблемы с кровеносной системой и сердцем, но и неприятные ощущения во рту и нарушение работы ЖКТ.
Специалист Джессика Ниббс заявила, что ротовая полость является важным показателем общего состояния организма. Так, неприятный вкус во рту может говорить о сердечной недостаточности.
Доктор Марк Перлрот пояснил, что инфаркт миокарда порой может проявляться как расстройство желудка. Неприятные ощущения в животе вкупе с металлическим привкусом во рту могут свидетельствовать о проблемах с сердцем.
Филиппинская больница Doctors Hospital на своем портале рассказала о признаке, который не всегда очевиден: «хроническое или острое расстройство желудка без отрыжки, изжоги, тошноты или кислого привкуса во рту».