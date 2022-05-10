Врачи назвали необычные признаки инфаркта миокарда

Зарубежные медики выявили, что симптомами инфаркта миокарда могут служить не только проблемы с кровеносной системой и сердцем, но и неприятные ощущения во рту и нарушение работы ЖКТ.

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Специалист Джессика Ниббс заявила, что ротовая полость является важным показателем общего состояния организма. Так, неприятный вкус во рту может говорить о сердечной недостаточности.

Доктор Марк Перлрот пояснил, что инфаркт миокарда порой может проявляться как расстройство желудка. Неприятные ощущения в животе вкупе с металлическим привкусом во рту могут свидетельствовать о проблемах с сердцем.