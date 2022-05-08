Иммунолог оценил вероятность распространения оспы обезьян

"Как есть ВИЧ и СПИД у обезьян, так есть и оспа обезьян. Ничего особенного нет, к нам это не имеет никакого отношения. Есть масса заболеваний у животных, которых нет у людей. Именно поэтому бояться не надо. Есть видовые барьеры у многих заболеваний, так называемые хозяева, — у животных оно есть, а у людей нет. Так и у людей есть заболевания, которых нет у животных. Эти заражения — единичные случаи.