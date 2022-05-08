Иммунолог оценил вероятность распространения оспы обезьян

После двух выявленных случаев заражения двух британцев оспой обезьян распространение ее в человеческой популяции маловероятно. Об этом рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов «Ленте.ру».
По словам специалиста, инфекции не позволят распространиться сдерживающие факторы.
Иммунолог объяснил, что заболевание относится к таким болезням, которые очень редко передаются от животного к человеку.
"Как есть ВИЧ и СПИД у обезьян, так есть и оспа обезьян. Ничего особенного нет, к нам это не имеет никакого отношения. Есть масса заболеваний у животных, которых нет у людей. Именно поэтому бояться не надо. Есть видовые барьеры у многих заболеваний, так называемые хозяева, — у животных оно есть, а у людей нет. Так и у людей есть заболевания, которых нет у животных. Эти заражения — единичные случаи.
Никакой вероятности распространения дальше нет. Они заразились, поскольку была огромная доза [вируса]. Но никакой опасности это не представляет".
Напомним, ранее у двух пациентов в Великобритании обнаружили это заболевание. Заболевшие находились в Корнуоле и Ливерпуле, но до этого оба посещали Нигерию. В самой Нигерии вспышка оспы обезьян была в 2017 году.
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