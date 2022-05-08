Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
4 часа назад

Спасатель рассказал, что делать при укусе гадюки

Мир24

Спасатель международного класса, руководитель Школы безопасности WST Сергей Ковалев рассказал, что нужно делать при укусе гадюки, передает «Газета.Ru».

Спасатель рассказал, что делать при укусе гадюки
Фото: PxherePxhere

По словам Ковалева, гадюка считается ядовитой змеей, но ее яд опасен в основном для аллергиков и детей с маленькой массой тела.

При оказании первой помощи нужно промыть место укуса с мылом, чтобы убрать остатки яда, и обеспечить пострадавшему максимальный покой и неподвижность. После этого необходимо как можно скорее обратиться к врачу, который введет сыворотку против яда и назначит лечение.

В начале мая сообщалось, что гадюка укусила школьницу в Подмосковье. 10-летнюю девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу Коломны.

Новости,Сергей Ковалев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители