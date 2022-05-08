Спасатель рассказал, что делать при укусе гадюки

Спасатель международного класса, руководитель Школы безопасности WST Сергей Ковалев рассказал, что нужно делать при укусе гадюки, передает «Газета.Ru».

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По словам Ковалева, гадюка считается ядовитой змеей, но ее яд опасен в основном для аллергиков и детей с маленькой массой тела.

При оказании первой помощи нужно промыть место укуса с мылом, чтобы убрать остатки яда, и обеспечить пострадавшему максимальный покой и неподвижность. После этого необходимо как можно скорее обратиться к врачу, который введет сыворотку против яда и назначит лечение.